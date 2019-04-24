Фигуристка Погорилая поделилась секретом стройной фигуры

Бронзовый призёр чемпионата мира 2016 года, фигуристка Анна Погорилая рассказала, что залог её стройности лежит в правильном и своевременном питании.



«Я всегда стараюсь заранее планировать своё расписание, но всё равно случаются постоянно форс-мажоры. То съемки перенесут, то в тренерской работе что-то пойдёт не так. Поэтому нужно всегда быть готовой к неожиданным поворотам и оставлять временной запас между делами. Даже для того чтобы перекусить.



Главное успеть поесть правильную пищу, которую я чаще всего беру с собой из дома. В кафе и ресторанах сложно подобрать привычные диетические блюда. Но, когда времени нет даже на то, чтобы заранее приготовить еду, перекусываю на ходу, снеками — в чём тоже мало полезного. Поэтому всегда берите какой-нибудь батончик с собой, чтобы организм долгое время не голодал.



У меня всегда с собой бутылка чистой негазированной воды, паспорт, косметичка, чтобы в любой момент освежить свой макияж. И маленькая шоколадка или батончик, на случай, если некогда поесть», — приводит слова Погорилой «Образ жизни».