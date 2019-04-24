Васильев — о назначении Истомина и Максимова: сборная — не проходной двор

Двукратный олимпийский чемпион, глава федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев выразил недовольство назначением Артёма Истомина и Максима Максимова помощниками главного тренера мужской сборной России по биатлону Анатолия Хованцева.

«Я не понимаю, что Истомин и Максимов показали в качестве тренеров. Нужно, чтобы у них хотя бы были промежуточные результаты для того, чтобы их брали в сборную, люди должны зарекомендовать себя, у них должен быть хоть какой-то опыт, ведь национальная команда — это не проходной двор. Если ребята хорошо выступали в качестве спортсменов, это их не делает автоматически отличными тренерами. Они должны кого-то предъявить общественности, чтобы мы посмотрели на достижения спортсменов, которых они тренировали», — цитирует Васильева ТАСС.

Васильев также прокомментировал намерение тренерского штаба не включать в резервный состав возрастных спортсменов.

«Искусственно создавать препятствие для так называемых стариков и очищать путь молодым спортсменам — это несправедливо, в первую очередь с точки зрения спортивного принципа. Если эти „старики“ выступают лучше молодых, то зачем нужны эти самые молодые? Пусть тренируются тогда лучше, чтобы быть наравне с ветеранами», — сказал Васильев.

Оглашён состав тренерского штаба сборной России по биатлону на сезон-2019/20