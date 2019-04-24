Давыдко – о золоте ЧЕ: противостояние с Украиной было жёстким

Российская сумоистка Ольга Давыдко стала двукратным золотым призёром чемпионата Европы, который завершился в Таллине (Эстония). Кроме того, сборная России первенствовала в общекомандном зачете, завоевав 22 медали.



«Для меня Эстония – счастливая страна. 11 лет назад я там выиграла свой первый чемпионат мира и вот теперь вернулась, чтобы победить на чемпионате Европы. Так что это достаточно символичный момент для меня.



На мой взгляд, самой тяжёлой и важной стала полуфинальная схватка с чемпионкой мира из Украины Марией Дрбоян. Я всегда стараюсь подходить с максимальной концентрацией именно к полуфиналам, поскольку победа автоматически гарантирует тебе медаль. В финале мне уже было полегче, хотя соперница тоже досталась очень сильная, ещё одна чемпионка мира из Украины Иванна Березовская.

В финале командных соревнований боролись шесть спортсменок, и все чемпионки мира. Поэтому противостояние, конечно, было достаточно жёстким. К счастью, я выиграла стартовую схватку, а затем Анна Полякова принесла нам второе очко и общую победу.

Вообще, состав у нас подобрался очень неслабый, сразу пять чемпионок мира разных лет. Поэтому абсолютную категорию и считают самой престижной. За победу мне помимо медали вручили очень красивый кубок», – сказала Давыдко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Адамовым.