Российские кёрлингистки стартовали с поражений на турнире «Большого шлема»

Две женские команды по кёрлингу из России уступили в своих стартовых матчах группового этапа финального турнира категории «Большого шлема» — Champions Cup. Соревнования проходят в Канаде.



В группе C команда Влады Румянцевой проиграла швейцарской команде Сильваны Тиризони со счётом 5:8.



Команда Алины Ковалевой в этой же группе уступила команде Керри Эйнарсон из Канады со счётом 5:6.

Во втором раунде соревнований команда Румянцевой встретится с канадской командой, где в роли скипа выступает Керри Эйнарсон. Команда Ковалёвой померяется силами с четвёркой, которую возглавляет Кэйси Шейдеггер. Кроме того, 25 апреля команды Румянцевой и Ковалёвой сыграют друг с другом.