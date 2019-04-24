Двукратный призёр ЧМ может стать новым главой Федерации биатлона Украины

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак назвал человека, которого хотел бы видеть своим преемником на посту главы ФБУ.

«Рано или поздно, но молодые должны брать бразды правления в свои руки. Мне бы хотелось, чтобы Андрей Васильевич Дериземля уже сейчас начинал более плотно вникать во все нюансы управления нашим биатлоном. А я бы впоследствии мог поработать вице-президентом, помогая ему более плавно войти в курс дела», — приводит слова Брынзака Biathlon.com.ua.

Андрей Дериземля — двукратный призёр чемпионатов мира, двукратный чемпион Европы. Он завершил карьеру в 2014 году. Выборы президента Федерации биатлона Украины состоятся на очередной отчётно-выборной конференции весной 2022 года.

На тренерском совете также было объявлено, что Надежда Белова, в минувшем сезоне работавшая со сборной Польши, займётся подготовкой юношеской сборной Украины.