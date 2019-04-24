Олимпийская чемпионка фигуристка Алёна Савченко объявила о своей беременности

Олимпийская чемпионка 2018 года фигуристка Алёна Савченко сообщила о своей беременности. Её супругом является британский художник Лиам Кросс. Они поженились летом 2016 года.

«Счастье близко! С нетерпением жду встречи с маленьким человеком, который наполовину я, наполовину — мой любимый», — написала Савченко.

Пост доступен в «инстаграме» Алёны Савченко.

С 2004 года уроженка Обухова (Украина) выступает за Германию. В 2018 году она выиграла золото Олимпийских игр в Пхёнчхане и чемпионата мира в Милане в дуэте с Бруно Массо.

С 2004 по 2014 год Алёна выступала в паре с Робином Шолковы. Они стали двукратными бронзовыми призёрами Олимпийских игр, пятикратными чемпионами мира и четырёхкратными чемпионами Европы.