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Олимпийская чемпионка фигуристка Алёна Савченко объявила о своей беременности

Олимпийская чемпионка фигуристка Алёна Савченко объявила о своей беременности
Другие / Фигурное катание

Олимпийская чемпионка 2018 года фигуристка Алёна Савченко сообщила о своей беременности. Её супругом является британский художник Лиам Кросс. Они поженились летом 2016 года.

«Счастье близко! С нетерпением жду встречи с маленьким человеком, который наполовину я, наполовину — мой любимый», — написала Савченко.

Пост доступен в «инстаграме» Алёны Савченко.

С 2004 года уроженка Обухова (Украина) выступает за Германию. В 2018 году она выиграла золото Олимпийских игр в Пхёнчхане и чемпионата мира в Милане в дуэте с Бруно Массо.

С 2004 по 2014 год Алёна выступала в паре с Робином Шолковы. Они стали двукратными бронзовыми призёрами Олимпийских игр, пятикратными чемпионами мира и четырёхкратными чемпионами Европы.

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