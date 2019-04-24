В возрасте 44 лет скончался олимпийский чемпион по гандболу Сергей Погорелов

Сегодня, 24 апреля, скончался олимпийский чемпион Игр 2000 года в составе сборной России по гандболу Сергей Погорелов. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гандбола России (ФГР). Бывший спортсмен умер на 45-м году жизни.



Погорелый, выступавший на позиции полусреднего, значительную часть карьеры провёл за волгоградский «Каустик», в составе которого четырежды становился чемпионом России. В 1999 году Погорелов попробовал свои силы за границей, перейдя в «Сьюдад Реал» из Испании. С этим клубом он три года спустя стал обладателем Кубка кубков. В 1998 году он был признан лучшим гандболистом Европы.



В составе национальной сборной России Сергей выиграл две олимпийские медали – золото Игр в Сиднее-2000 и бронзу Афин-2004. Также Погорелов является чемпионом мира (1997) и чемпионом Европы (1996).