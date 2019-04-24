Пидручный: наши девушки расстраиваются из-за критики и потом не дают интервью

Чемпион мира 2019 года украинский биатлонист Дмитрий Пидручный рассказал, как реагирует на критику в социальных сетях.



«Честно говоря, практически не читаю комментарии, особенно в соцсетях. Очень мало, бывает иногда посмотрю. Это очень влияет на психику спортсмена, часто комментарии бывают неадекватными.



Люди пишут такие вещи, они далеко от биатлона, не совсем понимают специфику нашего спорта. Конечно, когда критика обоснованная, действительно достойна внимания, то стараюсь её принимать и анализировать.



Нужно критику принимать, потому что, если замкнёшься в себе, будешь видеть только себя, не слушать советы других, то далеко не зайдёшь. Советую всем критику выслушивать, если она адекватная.



Спортсмены по-разному воспринимают критику. Наши девушки, которые следят за критикой, то многие расстраиваются, потом не дают интервью. Среди парней, мне кажется, тоже есть те, кто воспринимают критику не совсем хорошо, особенно молодые парни, становятся немного замкнутыми в себе. Часто после очень негативной, необоснованной, они показывают результат ещё худше», — цитирует Пидручного Xsport.

На прошедшем в Эстерсунде чемпионате мира Дмитрий выиграл золото в гонке преследования.