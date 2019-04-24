РУСАДА и «ВКонтакте» подписали партнёрское соглашение о сотрудничестве

Российское антидопинговое агентство «РУСАДА» и социальная сеть «ВКонтакте» подписали партнёрское соглашение о сотрудничестве в сфере реализации образовательных программ, направленных на продвижение ценностей честного спорта, свободного от допинга. Совместные проекты будут рассчитаны на спортивную аудиторию социальной сети, а также на окружение спортсменов.

«Мы хотим быть рядом со спортсменами, сопровождающими их лицами — со всеми заинтересованными сторонами в честном здоровом спорте. Платформа VK — эффективный инструмент реализации данной задачи», — приводит слова генерального директора РУСАДА Юрия Гануса пресс-служба организации.



«Болельщики часто объединяются вокруг команд и спортсменов в соцсети «ВКонтакте». Мы видим большую активность на тему спорта и поддерживаем пользователей: развиваем крупные специальные проекты и взаимодействуем с крупнейшими российскими и международными спортивными компаниями. Сотрудничество с РУСАДА поможет увеличить интерес спортсменов и тренеров к спортивному контенту «ВКонтакте», — добавил директор по маркетингу «ВКонтакте» Александр Круглов.