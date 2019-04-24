Международный конгресс индустрии зимних видов спорта и туризма пройдёт в Москве

XV Международный конгресс индустрии зимних видов спорта, туризма и активного отдыха пройдёт в Москве 29-30 мая 2019 года.

В этом году конгресс пройдёт в новом формате – главным его мероприятием станет стратегическая сессия «Россия – страна массового спорта». На WinterCongress 2019 будет применена технология под названием «Групповая динамика». Профессиональные сообщества и местные органы власти должны спроектировать такой образ будущего, в котором они хотят жить и работать. Все категории участников конгресса сядут за круглые столы, чтобы спроектировать ключевые направления деятельности с целью достижения поставленных целей.

Ключевыми темами дискуссий станут: «Развитие и оснащение общедоступных мест для занятий спорта в парках и рекреационных зонах города», «Оптимизация расходов и повышение доходности, способы дополнительного привлечения клиентопотока», «Увеличение финансовой отдачи, лучшие практики и международный опыт в маркетинге и IT», «Правильные» инвестиции, вовлечение инвесторов в проекты», «Инфраструктура и логистика в индустрии зимних видов спорта».

Также в рамках WinterCongress традиционно пройдёт вручение премии «Лидеры спортивной индустрии», которая по решению профессионального жюри присуждается наиболее выдающимся представителям индустрии и лучшим спортивным объектам. На XV WinterCongress к выбору победителей вновь привлекут не только экспертов отрасли из жюри, но и всех желающих. Возможность выбирать лучших получит любой желающий посредством «народного online-голосования» на сайте wintercongress.ru.