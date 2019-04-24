Пойманная на допинге кенийская бегунья участвовала в забеге, несмотря на запрет

Кенийская легкоатлетка Ирен Джепто Кипчумба, дисквалифицированная на два года в сентябре 2017-го, приняла участие в международном забеге KL Tower International Towerthon Challenge, прошедшем на прошлой неделе в городе Куала-Лумпур (Малайзия).



Она заняла третье место на соревнованиях, заработав € 430.



В забеге, в котором участвовало 2058 человек, победила её соотечественница Энн Нихия, а новозеландка Даниэль Нэнти стала третьей.



Антидопинговое агентство Кении (ADAK) и легкоатлетическая федерация Кении должны выяснить обстоятельства того, как Кипчумбе, отстраненной за использование запрещенного анаболического стероида преднизолона, разрешили выйти на старт.



«Кипчумба все еще находится в нашем списке санкций, и об этом знают как АК (легкая атлетика Кении), так и Международная федерация легкой атлетики (ИААФ)», — заявил генеральный директор ADAK Джахтер Ругут газете The Daily Nation в Найроби.



«Но это означало бы, что организаторы мероприятия не следовали установленному протоколу, так как наши Национальные антидопинговые организации прислали санкции как в IAAF, так во Всемирное антидопинговое агентство».



Президент Федерации легкой атлетики Кении Джексон Тувей пообещал принять меры против Кипчумбы, что может увеличить срок её отстранения.



«Мы будем серьезно следить за решением дела. Давайте работать вместе, чтобы искоренить эту угрозу», — отметил он.

