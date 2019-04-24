Бестемьянова: Загитова и Медведева уже доказали, что достойны войти в Зал славы

Олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова, выступавшая в дуэте с Андреем Букиным, прокомментировала своё включение в Зал славы мирового фигурного катания, который находится в Колорадо-Спрингс (США).

«Приятная новость из Америки пришла ещё в конце прошлой недели. Просто организаторы попросили нас сохранить информацию в тайне до официального объявления. Эмоции, конечно, самые положительные. Включение в Зал славы – это, пожалуй, высшая степень признания заслуг спортсмена перед мировым фигурным катанием.

Кто из наших фигуристок в будущем мог бы претендовать на такую же награду? Олимпийская чемпионка Алина Загитова, двукратная чемпионка мира Женя Медведева и Лиза Туктамышева уже доказали, что достойны этой чести. Спортивным функционерам когда-нибудь останется только официально подтвердить данный факт», — приводит слова Бестемьяновой пресс-служба ОКР.

На данный момент в Зале славы в Колорадо-Спрингс представлены более двадцати советских и российских фигуристов и тренеров.