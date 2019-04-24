Японская велогонщица обвинила национальную федерацию в сексизме

Японская спортсменка Эри Йонамин попросила спортивное арбитражное Агентство страны рассмотреть вопрос о гендерном неравенстве в процессе отбора на Олимпийские игры в Токио 2020 года. Представляющий её интересы юрист подтвердил факт подачи заявления.

Йонамина отметила, что Федерация велосипедного спорта Японии (JCF) установила планку для женщин намного выше, чем для мужчин, и что она была бы выбрана на основании последних выступлений спортсменов, сообщает Kyodo News.



Адвокат много раз беседовал с JCF, но адекватного объяснения не получил.



Правила JCF гласят, что мужчины отбираются частично на основании баллов, полученных в результате многочисленных гонок сезона, а женщины — по результатам ограниченного числа соревнований, включая чемпионат Японии.

Период отбора заканчивается 31 мая 2020 года, но для женщин он короче. Женщины начнут борьбу за попадание на игры 1 июня, а мужчины — 1 января.



«Если бы Йонамина была мужчиной, её наверняка бы уже утвердили на основе её достижений, но, поскольку она женщина, её рейтинг равен нулю по состоянию на этот месяц», — сказал адвокат.