Нападающий сборной России представил проект изменений в российском мини-футболе

23-летний нападающий клуба «Газпром-Югра» и сборной России по мини-футболу Иван Чишкала поделился своим проектом изменений в правилах и структуре российского мини-футбола.

«Наконец-то хочу поделиться плодом своих долгих усилий. Ни для кого не секрет, что нашему мини-футболу необходимы изменения (о которых говорит каждый второй). Сейчас можно наблюдать очень много критиков, которые со своей стороны ничего не предлагают, а только критикуют. Я очень много разговаривал с людьми, варящимися внутри и знающих скрытую «кухню» и у меня сложилось видение, как нам нужно меняться и что нужно изменить для того, чтобы наша любимая игра и чемпионат России стали более интересными, привлекательными, смотрибельными, зрелищными, динамичными и т.д», — написал Чишкала на своей странице во «ВКонтакте».

В презентации Чишкала в качестве изменений в том числе предлагает уменьшить время периода до 20 минут, повысить динамику и зрелищность матчей чемпионата и Кубка России, все стадии которого, по мнению футболиста, должны проходить в одну игру, расширить Суперлигу до 14 участников, отказавшись от спаренных матчей.