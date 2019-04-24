Первое заседание CAS по апелляции Мутко пройдёт до 20 июня

Вице-премьер РФ Виталий Мутко рассказал о сроках рассмотрения его апелляции на пожизненный запрет на посещение Олимпийских игр в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне. Бывший министр спорта России ожидает, что первое заседание пройдёт до 20 июня 2019 года, сообщает сайт телеканала «360».

В 2017 году комиссия МОК под руководством Самуэля Шмида не нашла доказательств прямого участия Мутко в манипуляциях с допинг-пробами российских спортсменов во время Игр-2014 в Сочи, но посчитала его ответственным за произошедшее, поскольку в эти годы Мутко возглавлял Министерство спорта. МОК пожизненно запретил Мутко посещать Олимпийские игры.

После решения МОК Мутко в связи с желанием оспорить вердикт и защитить свою честь в CAS приостановил работу в сфере спорта. Заявление было подано в арбитраж более года назад. В данный момент Мутко работает вице-премьером, ответственным за вопросы строительства и жилищной политики.

Мутко: я наказан за то, что был министром, когда были большие нарушения