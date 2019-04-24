Имя нового тренера пары Тарасова/Морозов станет известно 22 мая

Российский фигурист серебряный призёр Олимпийских игр в Пхёнчхане в командных соревнованиях Владимир Морозов, выступающий в паре с Евгенией Тарасовой, прокомментировал ситуацию со сменой тренера дуэта и постановщиком новых программ.

«Пока ничего сказать точно не могу. 22 мая будут подводиться итоги сезона в Федерации фигурного катания на коньках России, тогда и объявят планы на следующий, узнаем, с кем и как будем работать.

С Ильей Авербухом мы в очень хороших отношениях. Он нас часто приглашает на свои шоу, поставил нам показательный номер, с которым мы выступим в Казани на шоу. Не могу ни отрицать, ни подтвердить возможность сотрудничества с Авербухом в следующем году. Прямого разговора о том, что Илья нам будет ставить программы, не было», — приводит слова Морозова «Спорт-Бизнес Online».

По окончании сезона-2018/19 тренер пары Тарасова/Морозов Максим Траньков объявил, что не будет в дальнейшем работать со спортсменами в качестве основного наставника. Возглавляющая группу Нина Мозер ещё после Олимпиады в Пхёнчхане взяла паузу в тренерской деятельности и отказалась от дальнейшей работы с парой в качестве главного тренера.