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Олимпийского чемпиона из Британии Мо Фараха обокрали в день рождения

Олимпийского чемпиона из Британии Мо Фараха обокрали в день рождения
Другие / Лёгкая атлетика

Британский бегун Мо Фарах рассказал о том, как месяц назад в собственный 36-й день рождения был ограблен в отеле в Эфиопии при подготовке к Лондонскому марафону.

«Кто-то на стойке регистрации дал кому-то мой ключ. В мою комнату вошли и открыли чемодан», — приводит слова спортсмена Associated Press.

«Взяли мои два телефона, забрали деньги. Они украли часы, которые мне подарила жена, такие нигде больше нельзя купить», — отметил британец.

Отель, в котором было совершено ограбление, принадлежит двукратному олимпийскому чемпиону по бегу Хайле Гебреселассие.

«Я разочаровался в Хайле. Отель не взял на себя ответственность и не сделал ничего, чтобы вернуть мои вещи. Я попросил их помочь, и только тогда они привлекли полицию. Там мне сказали, что арестовали пятерых парней, но все они были освобождены».

28 апреля четырёхкратный олимпийский чемпион Мо Фарах выйдет на старт Лондонского марафона.

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