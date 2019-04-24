Шипулин прервал предвыборную кампанию ради марафона и занял в нём 100-е место

Олимпийский чемпион, биатлонист Антон Шипулин предпочёл участие в лыжном Авачинском марафоне, который прошёл на Камчатке 21 апреля, кампании по довыборам в Госдуму по Серовскому одномандатному округу, сообщает Ura.ru. Шипулин неожиданно исчез, отменив несколько встреч и не предупредив даже свою команду.

Олимпийский чемпион по биатлону «нашёлся» в итоговом протоколе ХХVI Авачинского марафона, где занял 100-е место, отстав от победителя на 58 минут. Выиграл гонку тренер сборной России по лыжным гонкам Сергей Турышев.

Шипулин считается основным кандидатом от «Единой России» на довыборах в Госдуму по Серовскому округу. Ему высказали поддержку власти Свердловской области. Во время отсутствия спортсмена конкуренты могли обойти его по популярности у населения.

Праймериз «Единой России», в которых примет участие Шипулин, пройдут 26 мая.

Легков и Петухов стали призёрами Авачинского лыжного марафона, Логинов — шестой