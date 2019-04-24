Москалёва и Ерёмин обыграли Словению на ЧМ по кёрлингу среди смешанных пар

В Ставангере (Норвегия) продолжается чемпионат мира по кёрлингу среди смешанных пар. Россияне Анастасия Москалёва и Александр Ерёмин в матче шестого тура группового этапа досрочно в шести эндах одержали победу над сборной Словении со счётом 8:3 (1:0, 2:0, 0:1, 3:0, 0:2, 2:0).

Ранее россияне победили соперников из Косово (11:1), Греции (15:0), Латвии (7:4) и Польши (9:3), а также уступили команде Испании со счётом 5:11.

В заключительном матче группового этапа сборная России 25 апреля сыграет с командой США, выигравшей все 6 матчей.

В соревнованиях принимают участие 48 сборных. По регламенту турнира, команды поделены на шесть групп (по восемь команд в каждой). По результатам группового этапа в плей-офф выйдут 16 команд. Далее пройдут 1/8 финала, четвертьфиналы, полуфиналы, финал и матч за третье место.

Чемпионат мира в Норвегии завершится 27 апреля.