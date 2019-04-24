Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие / Новости /

11-летняя фигуристка: хочу делать в программах тройной аксель и четверной тулуп

11-летняя фигуристка: хочу делать в программах тройной аксель и четверной тулуп
Другие / Фигурное катание

11-летняя российская фигуристка Софья Акатьева, которая занимается в группе Этери Тутберидзе, сообщила, что в следующем сезоне намерена вставить в свои программы тройной аксель и четверной тулуп, которые уже прыгает на тренировках.

«Первый раз я попробовала исполнить четверной тулуп на удочке перед Новым годом, а прыгнула его сама месяц назад. Тройной аксель начала прыгать месяц назад, получился он у меня недавно.

В следующем сезоне хочу показать тройной аксель в короткой программе, а в произвольной — тройной аксель и четверной тулуп.

В будущем я хочу стать олимпийской чемпионкой, выучить все четверные прыжки, хорошо вращаться, красиво катать свою программу», — сказала Акатьева в интервью пресс-службе ФФККР.

Девочки из России вывели фигурное катание в космос. Остальным можно заканчивать?
Думали, против четверных есть оружие? Забудьте! 14-летняя Трусова всем всё доказала. И плевать, что Щербакова лучше.
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент