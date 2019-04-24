11-летняя фигуристка: хочу делать в программах тройной аксель и четверной тулуп

11-летняя российская фигуристка Софья Акатьева, которая занимается в группе Этери Тутберидзе, сообщила, что в следующем сезоне намерена вставить в свои программы тройной аксель и четверной тулуп, которые уже прыгает на тренировках.
«Первый раз я попробовала исполнить четверной тулуп на удочке перед Новым годом, а прыгнула его сама месяц назад. Тройной аксель начала прыгать месяц назад, получился он у меня недавно.
В следующем сезоне хочу показать тройной аксель в короткой программе, а в произвольной — тройной аксель и четверной тулуп.
В будущем я хочу стать олимпийской чемпионкой, выучить все четверные прыжки, хорошо вращаться, красиво катать свою программу», — сказала Акатьева в интервью пресс-службе ФФККР.
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