Соловьёв ставит программы на новый сезон для фигуриста Воронова

Российский фигурист Дмитрий Соловьёв, выступавший в танцевальном дуэте с Екатериной Бобровой, ушедшей в декретный отпуск, рассказал, что ставит программы на новый сезон Сергею Воронову, выступающему в одиночном катании.

«Рабочий процесс. Нереально круто работать с талантливым, упёртым, трудолюбивым и живущим своим делом, льдом, фигурным катанием человеком! Это мой первый опыт постановки программ. Я никогда не видел себя тренером или постановщиком. Но, Серёга доверился мне. А я в свою очередь получаю огромное удовольствие от совместной работы и отдачи», — написал Соловьёв на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Дмитрия Соловьёва.

В сезоне-2018/19 Воронов стал единственным россиянином, отобравшимся в Финал Гран-при в мужском одиночном катании. Перед чемпионатом России Сергей получил травму и досрочно завершил сезон.