Трамп и Хоукинс вышли во второй круг чемпионата мира по снукеру, Аллен выбыл

В Шеффилде продолжается чемпионат мира по снукеру. Вчера, 24 апреля, во второй раунд вышли англичане Джадд Трамп и Барри Хоукинс, а также китаец Чжоу Юэлун.



Снукер. Чемпионат мира. Шеффилд. Первый раунд

Джадд Трамп (Англия) – Тепчайя Ун-Нух (Таиланд) – 10:9

Марк Аллен (Северная Ирландия) – Чжоу Юэлун (Китай) – 7:10.

Барри Хоукинс (Англия) — Ли Хан (Китай) – 10:1.

Чемпионат мира завершится 6 мая. В прошлогоднем финале валлиец Марк Уильямс победил шотландца Джона Хиггинса со счётом 18:16.

Ранее в первом раунде сенсационно вылетел пятикратный чемпион мира англичанин Ронни О'Салливан. Он проиграл 23-летнему соотечественнику Джеймсу Кэхиллу, который стал первым любителем, пробившимся в основную сетку чемпионата мира.