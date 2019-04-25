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Трамп и Хоукинс вышли во второй круг чемпионата мира по снукеру, Аллен выбыл

Трамп и Хоукинс вышли во второй круг чемпионата мира по снукеру, Аллен выбыл
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В Шеффилде продолжается чемпионат мира по снукеру. Вчера, 24 апреля, во второй раунд вышли англичане Джадд Трамп и Барри Хоукинс, а также китаец Чжоу Юэлун.

Снукер. Чемпионат мира. Шеффилд. Первый раунд
Джадд Трамп (Англия) – Тепчайя Ун-Нух (Таиланд) – 10:9
Марк Аллен (Северная Ирландия) – Чжоу Юэлун (Китай) – 7:10.
Барри Хоукинс (Англия) — Ли Хан (Китай) – 10:1.

Чемпионат мира завершится 6 мая. В прошлогоднем финале валлиец Марк Уильямс победил шотландца Джона Хиггинса со счётом 18:16.

Ранее в первом раунде сенсационно вылетел пятикратный чемпион мира англичанин Ронни О'Салливан. Он проиграл 23-летнему соотечественнику Джеймсу Кэхиллу, который стал первым любителем, пробившимся в основную сетку чемпионата мира.

Бинэм вышел во второй круг чемпионата мира по снукеру, Трамп уступает 3:6
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