Самодурова: на месте Лазукина мне тоже было бы неприятно

Российская фигуристка Софья Самодурова оценила выступление в сезоне. Она выиграла золото на чемпионате Европы, а также стала призёром этапов Гран-при в США и России. В составе сборной России она завоевала бронзу на командном чемпионате мира.

«Самые запоминающиеся моменты — это чемпионат Европы из-за победы и командный чемпионат мира из-за тёплой атмосферы самого турнира и внутри нашей сборной. Когда наша команда взяла бронзу, я вернулась из Японии только с положительными эмоциями.

Думаю, что героиней меня назвать всё-таки нельзя. Я просто выходила и делала всё, что умею. Наверное, этот сезон научил уверенности в себе и своих силах. Теперь, конечно, нужно отдохнуть и перевести дух, а потом уже готовиться к новому сезону", — цитирует Самодурова сайт телеканала «360».

Софья также прокомментировала отношение болельщиков и СМИ к фигуристу Андрею Лазукину, которого часто называют «бойфренд Елизаветы Туктамышевой».

«Да, знакома с этим. Очень странно, когда о нём так пишут. Мне тоже было бы неприятно на его месте», — сказала Самодурова.

Лазукин: в жизни я член сборной России, а в текстах – бойфренд Туктамышевой