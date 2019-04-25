12-летний российский фигурист выполнил прыжок в пять оборотов

12-летний российский фигурист Максим Белявский опубликовал видео с тренировки, на которой он выполнил тулуп в пять оборотов со страховкой (на «удочке»).

Видео доступно в «инстаграме» Максима Белявского.

Юный спортсмен тренируется в Одинцово у Ирины Смирновой. На прошедшем первенстве России он завоевал серебро в старшей группе младшего возраста. Годом ранее Максим выиграл первенство России в младшей возрастной группе.

В первенстве России Белявский выступает с сезона-2015/16. Он также принимал участие в телешоу «Ледниковый период. Дети». Жюри в составе Татьяны Навки, Ильи Авербуха, Романа Костомарова, Максима Транькова проголосовало за него, и Максим попал в команду Навки. В итоге Белявский дошёл до финала.