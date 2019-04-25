Легендарные легкоатлеты Фарах и Гебресселассие поругались из-за кражи

Четырёхкратный олимпийский чемпион британский бегун Мо Фарах поссорился с двукратным олимпийским чемпионом эфиопом Хайле Гебреселассие в связи с тем, что деньги и некоторые личные вещи Мо были украдены из номера отеля, который принадлежит Хайле. Гостиница расположена в Аддис-Абебе.

По словам Фараха, он неоднократно пытался связаться с Гебресселассие и попросить о помощи.

«Он мне не ответил, хотя это его отель. Я разочарован, что он не предпринял никаких попыток найти украденные деньги, особенно мои часы», — приводит слова Фараха Reuters.

В ответ Гебресселассие выпустил пресс-релиз, в котором назвал предположения Фараха о краже «недоказанными». По словам Хайле, британец отказался использовать предоставленный ему сейф и не стал передавать деньги на хранение сотруднику отеля.

Представитель Мо заявил, что спортсмен очень расстроен таким ответом Хайле.