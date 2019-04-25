Глава ФФККР отреагировал на исполнение 12-летним россиянином прыжка в 5 оборотов

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков поделился впечатлениями от видео, на котором 12-летний российский фигурист Максим Белявский на тренировке выполнил прыжок в пять оборотов со страховкой.

«Это очень интересно. Важно, что у Максима существует такой серьёзный настрой. Но, во-первых, ему пока всего 12 лет, во-вторых, прыжок был исполнен на удочке. Предстоит ещё много работы, чтобы исполнять этот прыжок без удочки хотя бы на тренировке, и довольно стабильно, а потом ещё и на соревнованиях.



Хорошо, что есть такое стремление — штурмовать непокорённые вершины», — приводит слова Горшкова ТАСС.

На прошедшем первенстве России Белявский завоевал серебро в старшей группе младшего возраста.