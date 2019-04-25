Команда Ковалёвой одержала победу на турнире «Большого шлема» в Канаде

Две женские команды по кёрлингу из России продолжают свои выступления на групповом этапе финального турнира категории «Большого шлема» — Champions Cup. Соревнования проходят в Канаде.



Во втором раунде группы C команда Влады Румянцевой проиграла канадской команде Керри Эйнарсон с разгромным счётом 1:7 (0:2, 0:1, 0:1, 0:1, 1:0, 0:2).



Команда Алины Ковалевой в этой же группе одержала победу над четвёркой, которую возглавляет Кэйси Шейдеггер из Канады – 7:4 (0:2, 0:0, 1:0, 0:1, 5:0, 1:0, 0:1).



В третьем раунде соревнований команды Румянцевой и Ковалёвой сыграют между собой. Напомним, в составе команды Влады также выступают Дарья Морозова, Ирина Рязанова и Вера Тюлякова. В четвёрку Алины помимо неё входят Анастасия Брызгалова, Ульяна Васильева и Екатерина Кузьмина.

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