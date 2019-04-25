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Каримова и Шамаков завоевали бронзовые медали на этапе Кубка мира по стрельбе

Каримова и Шамаков завоевали бронзовые медали на этапе Кубка мира по стрельбе
Другие / Прочие виды спорта

Представители России Юлия Каримова и Григорий Шамаков заняли третье место среди смешанных команд в соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки с расстояния 10 метров на этапе Кубка мира в Пекине (Китай).

В четвертьфинальном противостоянии россияне оказались сильнее представителей Китая Ван Луяо и Чжао Чжунхао, а в полуфинале уступили спортсменам из Индии Анжуму Моудгилу и Дивяншу Сингх Панвару.

В матче за бронзовые медали Каримова и Шамаков оказались сильнее американских стрелков Элисон Мери Вайс и Тимоти Шерри.

В финале индийская пара Моудгил/Панвар обыграли китайский дуэт Лю Жусюань/Ян Хаожань.

Ранее Юлия Каримова стала победительницей этапа Кубка мира в Пекине (Китай) в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м.

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