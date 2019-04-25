12-летний фигурист Белявский: пятерной тулуп начал учить вчера

12 летний российский фигурист Максим Белявский прокомментировал исполнение прыжка в пять оборотов на тренировке. Соответствующее видео юный спортсмен опубликовал в своём «инстаграме».

«Пятерной тулуп начал учить вчера. Тренер сказал: „Пятерной скрутишь?“. Я попробовал и упал. Потом ещё раз, и постепенно пошло», — приводит слова Белявского ТАСС.

Максим сообщил, что владеет двумя четверными прыжками — тулупом и сальховом, а также разучивает флип и лутц.

Юный спортсмен тренируется в школе ЦСКА у Сергея Давыдова. На прошедшем первенстве России он завоевал серебро в старшей группе младшего возраста. Годом ранее Максим выиграл первенство России в младшей возрастной группе. Он принимал участие в телешоу «Ледниковый период. Дети» и дошёл до финала.

12-летний российский фигурист выполнил прыжок в пять оборотов

Глава ФФККР отреагировал на исполнение 12-летним россиянином прыжка в 5 оборотов