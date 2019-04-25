Назван состав сборной России по лыжным гонкам на сезон-2019/20

Президиум Федерации лыжных гонок России утвердил составы групп для подготовки к сезону-2019/20, сообщает официальный сайт ФЛГР.
Группа Маркуса Крамера
Сергей Устюгов, Евгений Белов, Глеб Ретивых, Иван Кириллов, Андрей Краснов, Артём Мальцев, Юлия Белорукова, Анастасия Седова, Анна Нечаевская, Алиса Жамбалова, Елена Соболева, Яна Кирпиченко.
Группа Юрия Бородавко
Александр Большунов, Денис Спицов, Андрей Собакарёв, Александр Терентьев, Алексей Червоткин, Наталья Непряева, Лидия Дуркина, Анна Жеребятьева, Мария Истомина.
Группа Олега Перевозчикова
Александр Бессмертных, Андрей Ларьков, Андрей Мельниченко, Иван Якимушкин, Сергей Ардашев, Кирилл Киливнюк, Илья Семиков, Антон Тимашов, Ярослав Рыбочкин.
Группы Егора Сорина
Илья Порошкин, Денис Филимонов, Владислав Вечканов, Иван Горбунов, Татьяна Алёшина, Аида Баязитова, Христина Мацокина, Ольга Кучерук, Анна Грухвина, Екатерина Смирнова, Диана Головань, Нина Дуботолкина.
На самоподготовке будут находиться Максим Вылегжанин, Андрей Парфёнов, Анастасия Доценко, Юлия Чекалёва, Наталья Матвеева, Евгения Шаповалова.