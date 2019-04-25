Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие / Новости /

50-летняя грузинка Салуквадзе отобралась на рекордную, девятую Олимпиаду подряд

50-летняя грузинка Салуквадзе отобралась на рекордную, девятую Олимпиаду подряд
Другие / Прочие виды спорта

Многократная чемпионка мира по пулевой стрельбе грузинка Нино Салуквадзе прошла отбор на Олимпийские игры в Токио-2020. Олимпиада в Японии станет девятой в её карьере – 50-летняя спортсменка участвовала на всех Играх, начиная с 1988 года.

На Олимпиаде в Сеуле-1988, ещё в составе сборной СССР, Салуквадзе завоевала золотую медаль в стрельбе из пистолета с расстояния 25 м и серебряную – в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м. На Олимпиаде в Пекине в 2008 году она стала обладательницей бронзовой медали в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м.

Стоит ометить, что достижение Салуквадзе является рекордным – никто ранее в женском спорте не участвовал в более чем восьми Олимпийских играх.

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент