50-летняя грузинка Салуквадзе отобралась на рекордную, девятую Олимпиаду подряд

Многократная чемпионка мира по пулевой стрельбе грузинка Нино Салуквадзе прошла отбор на Олимпийские игры в Токио-2020. Олимпиада в Японии станет девятой в её карьере – 50-летняя спортсменка участвовала на всех Играх, начиная с 1988 года.



На Олимпиаде в Сеуле-1988, ещё в составе сборной СССР, Салуквадзе завоевала золотую медаль в стрельбе из пистолета с расстояния 25 м и серебряную – в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м. На Олимпиаде в Пекине в 2008 году она стала обладательницей бронзовой медали в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м.



Стоит ометить, что достижение Салуквадзе является рекордным – никто ранее в женском спорте не участвовал в более чем восьми Олимпийских играх.