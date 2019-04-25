Бацарашкина и Черноусов – бронзовые призёры этапа Кубка мира по стрельбе

Представители России Виталина Бацарашкина и Артем Черноусов заняли третье место среди смешанных команд на соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с расстояния 10 м. на этапе Кубка мира в Пекине (Китай).



В матче за бронзовые медали Бацарашкина и Черноусов оказались сильнее китайских Цянь Вэй и Ван Мэнъи.



В финале индийская пара Ману Бхакер и Чаудхари Саурабх обыграли китайский дуэт Цзян Жаньсинь и Пан Вэю.



Ранее представители России Юлия Каримова и Григорий Шамаков заняли третье место среди смешанных команд в соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки с расстояния 10 метров.

Кроме того, призёр Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Сергей Каменский завоевал серебряную медаль в стрельбе из малокалиберной винтовки из трёх положений с дистанции 50 метров.