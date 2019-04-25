Сборная России по шорт-треку осталась без главного тренера

Главный тренер сборной России по шорт-треку Андрей Максимов покинул свой пост. Как сообщает глава Союза конькобежцев России Алексей Кравцов, должность главного тренера сборной была упразднена в принципе.



«Сегодня были внесены коррективы в тренерский штаб по шорт-треку. Владимир Григорьев включён в штаб, будет работать тренером сборной. Позиция главного тренера ликвидирована, по аналогии с коньками координацию будет осуществлять директор по спорту высших достижений Виктория Гоготова.



Максимов не будет продолжать работу со сборной команды. Его контракт заключен до 31 мая, он сейчас в отпуске. Команда 27 апреля вылетает на первый предсезонный сбор уже с новым тренерским штабом. Мы благодарны Андрею Ивановичу за работу, он принёс ту пользу, которую мог», – цитирует Кравцова ТАСС.



Стоит отметить, что Максимов являлся главным тренером сборной России по шорт-треку с 2016 года.