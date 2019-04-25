Ягудин: на «удочке» мы пятерные аксели прыгали ещё миллиард лет назад

Олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию Алексей Ягудин поделился впечатлениями от видео, на котором 12-летний российский фигурист Максим Белявский на тренировке выполнил прыжок в пять оборотов со страховкой.

«Информация не стоит шумихи. Это ни о чём! Что комментировать, если человек исполняет прыжок на «удочке»? Мальчик сколько весит? Килограммов 40? Его можно поднять – и он будет крутиться. Мы на этой «удочке» пятерные аксели прыгали ещё миллиард лет назад. А на соревнованиях пятерной, думаю, будут прыгать лет через 15», — цитирует Ягудина «Команда Росси».

Алексей работал на проекте «Ледниковый период. Дети», в котором принимал участие Белявский.

«Да, конечно, я его помню. Но давать какие-либо оценки в детском возрасте преждевременно. Вот когда он выйдет на международную арену, скажу, на что способен», — сказал Ягудин.

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