Олимпийский чемпион по шорт-треку Владимир Григорьев завершил карьеру

Российский конькобежец Владимир Григорьев, выигравший золотую и серебряную медали на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году в соревнованиях по шорт-треку, принял решение о завершении профессиональных выступлений.



«Я уже информировал Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) о решении закончить карьеру», — приводит слова Григорьева «РИА Новости».



По словам президента Союза конькобежцев России Алексея Кравцова, 36-летний спортсмен войдёт в тренерский штаб сборной и отправится с командой на первый сбор.



До 2007 года Владимир Григорьев выступал за Украину, но затем сменил гражданство. На Олимпиаде-2014 года он стал серебряным призёром на дистанции 1000 метров, уступив партнёру по команде Виктору Ану, а также выиграл золотую медаль в эстафете.