Россияне вышли в 1/8 ЧМ по кёрлингу среди смешанных пар, обыграв сборную США

В заключительном матче группового этапа чемпионата мира по кёрлингу среди смешанных пар россияне Анастасия Москалева и Александр Ерёмин одержали победу над командой США со счетом 5:4.



По итогам группового этапа соревнований, которые проходят в Ставангере (Норвегия), россияне заняли первое место и вышли в 1/8 финала. В первом раунде плей-офф они сыграют с командой Испании. Матч пройдёт 26 апреля.



На групповом этапе Москалева и Ерёмин обыграли представителей Косова (11:1), Греции (15:0), Латвии (7:4), Польши (9:3) и Словении (8:3) и уступили будущим соперникам по 1/8, испанцам (5:11).



Команда России дважды становилась победителем мирового первенства — Петр Дрон и Яна Некрасова завоевали золото в 2010 году, а в 2017-м первыми стали Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова.