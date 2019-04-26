Определились все пары 1/8 финала чемпионата мира по снукеру

В Шеффилде продолжается чемпионат мира по снукеру. Вчера, 25 апреля, завершились все матчи первого раунда. Последними участниками 1/8 финала стали англичане Али Картер и Кайрен Уилсон.
Снукер. Чемпионат мира. Шеффилд. Первый раунд
Али Картер (Англия) — Джек Лисовски (Англия) — 10:6.
Кайрен Уилсон (Англия) — Скотт Дональдсон (Шотландия) — 10:4.
Пары 1/8 финала
Марк Уильямс (Уэльс) — Дэвид Гилберт (Англия).
Барри Хоукинс (Англия) — Кайрен Уилсон (Англия).
Джон Хиггинс (Шотландия) — Стюарт Бинэм (Англия).
Шон Мёрфи (Англия) — Нил Робертсон (Австралия).
Марк Селби (Англия) — Гэри Уилсон (Англия).
Али Картер (Англия) — Чжоу Юэлун (Китай).
Джадд Трамп (Англия) — Дин Цзюньхуэй (Китай).
Стивен Магуайр (Шотландия) — Джеймс Кэхилл (Англия).
Чемпионат мира завершится 6 мая. В прошлогоднем финале валлиец Марк Уильямс победил шотландца Джона Хиггинса со счётом 18:16.