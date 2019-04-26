Шамаков стал третьим на этапе Кубка мира по стрельбе в Пекине

Россиянин Григорий Шамаков стал бронзовым призёром этапа Кубка мира по стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров, который проходит в Пекине. Его результат — 227,5 очка.

Первое место занял представитель Китая Хуэй Цзычэн (249,4), второе — Дивянш Панвар из Индии (249,0).

Ранее Шамаков и Юлия Каримова выиграли бронзу в соревнованиях среди смешанных команд. Напомним, Каримова также стала первой в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м.

Этап Кубка мира в Пекине завершится в воскресенье, 28 апреля.

Кубок мира. Стрельба из пневматической винтовки с 10 м. Пекин, Китай

Мужчины

1. Хуэй Цзычэн (Китай) — 249,4

2. Дивянш Панвар (Индия) — 249,0

3. Григорий Шамаков (Россия) — 227,5.