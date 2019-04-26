Поздняков рассказал о задачах сборной России на Олимпийских играх 2020 года

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков сообщил, что на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио (Япония) медального плана для российских спортсменов не будет.

В программу соревнований включены 46 видов спорта.

«Для нас как для одной из самых успешных стран в истории олимпийского движения в первую очередь важен не факт наличия плана, а постоянное присутствие в первой тройке медального зачёта. Мы должны быть конкурентоспособными в максимально большом количестве видов спорта. Практика такова, что какая-нибудь страна в одном из самых медалеёмких видов спорта выигрывает большинство наград и за счёт этого занимает высокое общекомандное место. Но и в Советском Союзе, и в современной России несколько иной подход и задачи.

Мы ни в коем случае не должны ограничиваться двумя-тремя топовыми, пусть даже самыми интересными дисциплинами. У нас большая страна, с богатыми традициями, разными климатическими зонами, национальными спортивными особенностями разных народов. Безусловно, нам нужно это эффективно использовать. Так что упор мы всегда делаем на то, чтобы получить максимально возможное количество олимпийских лицензий. Мы ставим задачу – быть в тройке медального зачёта", – цитирует Позднякова «Р-Спорт».