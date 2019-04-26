Ильиных: поддерживаю Медведеву в её стремлении к вегетарианству

Олимпийская чемпионка Сочи в командных соревнованиях Елена Ильиных рассказала о своём отношении к диете и правильному питанию.

«Всё очень индивидуально. В нашем виде спорта порой практикуется очень неправильное питание. Как только у фигуристок начинаются минимальные проблемы с весом, сразу возникает страх перед взвешиванием. Приходит мысль ничего не есть вообще, спортсменки стакан воды боятся выпить. Потому что это плюс 200 граммов на взвешивании. И вместо того чтобы решать эту проблему правильным путём, мы ломаем себе организм.

Увы, у нас в сборной нет диетологов. Но я самостоятельно выработала для себя индивидуальную диету. Вегетарианкой я не являюсь, но Женю Медведеву в её начинании поддерживаю. Если организм этого требует, если доходишь до этого своей головой, так и нужно поступать. Конечно, волшебной диеты не существует. В жизни вообще нет места волшебству и случайности. Невозможно просто так выиграть большие соревнования и даже просто похудеть – для всего нужен большой труд", – цитирует Ильиных «Команда России».