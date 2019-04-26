Ильиных: Синицина и Кацапалов — сильнейший танцевальный дуэт России

Олимпийская чемпионка Сочи в командных соревнованиях Елена Ильиных выразила мнение, что танцевальный дуэт Никита Кацалапов/Виктория Синицина — практически единственный в России, который может бороться за серьёзные награды.

«Это люди, у которых сейчас есть всё – красота, скольжение, программы. Почему не Степанова и Букин? Эти ребята мне тоже очень нравятся, в этом сезоне особенно. Но я как-то больше люблю именно катание. Так, как катается Никита, не катается никто, и Вика тоже прекрасно справляется с этой задачей и очень здорово выглядит. Поэтому я могу порадоваться, что у них через такой промежуток времени получилось добиться результата. Сейчас я считаю Синицину и Кацалапова сильнейшим дуэтом России.

Пападакис и Сизерон? Ты не можешь просто так получать баллы за репутацию. Сначала репутацию надо заслужить. И даже если кто-то получает баллы за репутацию, значит, они заслужили это годами, постоянными результатами. Завоевали такую честь, что их потом где-то, возможно, поддерживают", — приводит слова Ильиных «Команда России».