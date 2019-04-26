Лыско: 4-е место на юниорском ЧЕ по регби — не тот результат, который хотелось

Главный тренер юниорской сборной России по регби Сергей Лыско подвёл итоги чемпионата Европы для игроков не старше 18 лет, который прошёл в Калининграде с 14 по 20 апреля. Российская команда в матче за третье место проиграла Португалии.

«Все прекрасно видели в последней игре с Португалией, что мы могли выиграть бронзовые медали. Будем думать, анализировать, смотреть, где совершили ошибки. Безусловно, чемпионат Европы – это экзамен для юниорской сборной России. Для ребят это первые серьёзные смотрины.

Могу сказать, что нам удалось создать хорошую команду и за игру ребят в Калининграде не было стыдно. Команда слаженная, есть хорошие игроки, моментами мы показывали очень неплохое регби. С одной стороны, мы сдали экзамен, с другой – в каких-то компонентах до сих пор слабы. Я считаю, что это даже не болезнь конкретно взятой нашей команды, а всего российского регби.

Итог, конечно, не тот, на который мы рассчитывали. Было бы замечательно закончить чемпионат Европы на третьем месте, но не получилось. Где-то, видимо, это моя вина как тренера. Буду разбираться, чтобы в будущем избежать подобных ошибок», — цитирует Лыско пресс-служба Федерации регби России.

Победителем юниорского чемпионата Европы стала сборная Грузии, обыгравшая в финале команду Испании — 20:10.