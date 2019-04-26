Ильиных: в фигурном катании по сравнению с балетом нет права на ошибку

Олимпийская чемпионка Сочи в командных соревнованиях Елена Ильиных, которая встречается с танцором Сергеем Полуниным, согласна с тем, что фигурное катание — это сплав спорта и искусства.

«Он удивился, что фигуристы так много занимаются балетом. А мы действительно много времени проводим у станка – чтобы были правильные позы, чёткие линии. Сергей пригласил меня на пару уроков – и сейчас они стали ежедневными. И я поняла, что это очень сложно, такого уровня в фигурном катании точно нет. Я всё это переношу на работу нашей академии. Недавно у нас был сбор в Польше, я там упражнения у станка давала каждый день.

После знакомства с Сергеем какого-то глубокого погружения в балет у меня не было. Хотя, когда мы готовили «Дон Кихота», я, конечно, ходила, смотрела костюмы, поддержки, движения рук. То же самое было во время подготовки «Лебединого озера». Но вообще, мне очень нравится балет. А теперь, когда я вижу всю эту работу изнутри, я его даже полюбила.

Принято считать, что фигурное катание – это действительно сплав спорта и искусства. С одной стороны, искусство, ведь тебе нужно передавать сложные образы, а с другой – спорт, где нет права на ошибку. Всё-таки в балете можно недодержать позу – и объяснить: мол, так и было задумано. В фигурном катании за это сразу накажут. В искусстве всё по принципу «нравится – не нравится». Вот «Чёрный квадрат» Малевича – одни восхищаются, другие думают: «Да я тоже так могу!» В фигурном катании всё может понравиться судьям. Но извини, не достояла в поддержке – снимем балл», – цитирует Ильиных «Команда России».