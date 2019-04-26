Балахничёв: коррумпирован ли я? Ходят разные слухи

Экс-президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничёв поделился мнением о деятельности бывшего главы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) Ламина Диака.

«Каждую из проб, где находили допинг, я воспринимал лично. Да и весь этот скандал до сих пор так воспринимаю. Но хочу заметить, что я, будучи членом совета ИААФ, всегда пытался добиться баланса в плане перепроверок проб, чтобы это делалось не только у спортсменов РФ. Это бы продемонстрировало то, что борьба ведётся с допингом, а не с Россией. Ситуация и сейчас не изменилась, Россия до сих пор под прицелом.

История же показывает, что системное применение допинга — с использованием врачей, лабораторий, клиник — имело и имеет место и на Западе. Начиная с лаборатории BALCO, продолжая делом доктора Фуэнтеса и заканчивая совсем свежим скандалом с австрийскими лыжниками зимой. До сих пор не утих скандал с найковским центром в Орегоне.



Наблюдал ли признаки того, что тогдашний президент организации Ламин Диак коррумпирован? Определение признака коррумпированности — это вопрос к судебным инстанциям. И вокруг меня ходят разные слухи, чего стоит ордер на мой арест, выданный во Франции.

Представьте себе, как живут международные федерации. Это общественные организации, которые ни за что не отвечают в финансовом плане. Эти организации решают всё по-своему, получая огромные средства от телевидения, спонсоров и так далее. Но каждая федерация состоит из советов, президиумов, куда входят люди, получающие премиальные, суточные, бонусы за работу на соревнованиях. Им оплачивают проезд на форумы и прочие мероприятия, в том числе с супругой, размещают там, кормят, развлекают. В этой ситуации оказываются все члены совета. И формально на это расходуются спонсорские средства, федерация вправе так делать. Если называть это коррупцией, то получается, что она накрыла всю федерацию, всех, кто пользуется этими благами, этими деньгами. И что вы скажете президенту федерации, который вас всех так любезно принимает?" — цитирует Балахничёва «Матч ТВ».