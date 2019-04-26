Попова: думаю, к нам с Мозговым очень осудительно относятся другие фигуристы

Российская фигуристка Бетина Попова, которая выступает в паре с Сергеем Мозговым, выразила мнение, что другие спортсмены относятся к ним осуждающе.

«Раньше мы были никому неизвестными, но неадекватными — всегда. Думаю, что к нам очень осудительно относятся сами спортсмены в мире фигурного катания. Мне так кажется. Они не поддерживают наш образ. У нас ведь спортсмены — это такие серьёзные люди, которые представляют страну на международном уровне, которые стараются быть выше других людей.

Комментарий Погорилой в адрес Туктамышевой? С ней не было никаких конфликтов лично. Я лишь дала оценку одному из комментариев, который был оставлен под её интервью, где негативно высказывались в сторону Туктамышевой. Я обратила свой взор именно на таких «аналитиков», а всё адресовали Ане. У меня к ней вообще никаких претензий нет. Мы с ней на одном катке катались, она хорошая девочка. Нет смысла с ней ругаться. Просто вывели из себя эти невероятные люди, которые каждый раз комментируют прокат Лизы со словами «аморально», «ужасно», «как она себе это позволяет».

Всем нельзя нравиться. У каждого свои принципы морали, у каждого свои интересы в спорте. Кто-то смотрит фигурное катание из-за красивых движений, кто-то — из-за коротких юбочек. Кто-то ищет спорт, кому-то подавай эстетику и красоту. Если тебя принимают таким, какой ты есть, — это хорошо. А если нет — ну что поделаешь", — цитируют Попову News.ru.