Непряева: в Норвегии я более популярна. Там лыжники — настоящие звёзды

Российская лыжница Наталья Непряева рассказала о своей популярности и отметила, что в Норвегии её узнают больше, чем на родине.

«Мне очень приятно, что в родной Твери ко мне проявляют интерес и принимают, не постесняюсь этого слова, с любовью. Приятно видеть, что столько детей интересуются лыжными гонками, стремятся показать результат. Но в России меня не особенно узнают, популярность я чувствую в Норвегии. Там лыжи – спорт номер один, а лыжники – настоящие звёзды. В России пока всё спокойно.

Говорят, что сегодня самая популярная лыжница в российской сборной – Непряева? После этого сезона, наверное, да. Думаю, мы с Юлией Белоруковой по этому показателю ноздря в ноздрю идём. А относительно лидерства в команде… Наверное, в дистанционных гонках я считаю себя точно лидером, а в спринте мы с Юлей ещё посоревнуемся.

Внутри коллектива у нас нет никакого соперничества. На лыжне оно, безусловно, присутствует, но за пределами гонки и Юля, и Настя Седова – одни из моих лучших подруг, к которым я отношусь с большим уважением и теплотой. Ни о каких выяснениях отношений в быту речи идти не может.



Неудачные гонки не прокручиваю, а делаю анализ, а потом заставляю себя забыть и забываю. Как говорят, гонка прошла, и следующую надо начинать с чистого листа. Где ты там выигрывал или проигрывал, уже неважно, это никак не должно влиять на твой нынешний старт в эту минуту», – цитируют Непряеву "Твериспорт".