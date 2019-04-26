МОК требует от дисквалифицированных казахстанских атлетов вернуть награды

Национальный олимпийский комитет Казахстана обеспокоен, что не все спортсмены, чьи результаты, показанные на Олимпийских играх в Пекине и Лондоне, были аннулированы в связи с нарушением антидопинговых правил, вернули награды в Международный олимпийский комитет.

В 2016 году решениями Дисциплинарной комиссии МОК и Спортивного арбитражного суда (CAS) результаты семи штангистов из Казахстана и двух борцов, которые участвовали в Играх 2008 и 2012 годов, были дисквалифицированы с аннулированием всех результатов и обязательством вернуть все полученные награды.

Полностью вернули награды Илья Ильин, Владимир Седов, Алмас Утешев и Зульфия Чиншанло.

Тяжелоатлетки Мария Грабовецкая, Майя Манеза и Ирина Некрасова отказываются возвращать медали и не идут на контакт с национальной федерацией. Светлана Подобедова заявила, что её медаль, завоеванная на Олимпиаде-2012, утеряна.

Борец вольного стиля Таймураз Тигиев за прошедшее время стал гражданином России. Борец Асет Мамбетов направил личное письмо в Дисциплинарную комиссию МОК, выразив несогласие с решением и отказавшись от передачи награды.