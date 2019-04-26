Авербух не стал отрицать, что будет ставить программу для Медведевой

Серебряный призёр Олимпийских игр—2002, хореограф и постановщик Илья Авербух в ходе лекции в МГПУ рассказал, будет ли он ставить программы для фигуристки Евгении Медведевой на новый сезон.



«Совсем скоро всё узнаете. Хотите инсайд? Если я не говорю „нет“, значит определённый инсайд есть. Это сейчас витает в воздухе, совсем скоро станет известно. С Женей мы работали все эти годы, до заключительного сезона, прошли все победные истории. Начали работать с ней ещё до того, как все узнали ту самую Женю Медведеву. До этого у меня был опыт работы с Липницкой, после — с Женей. Считаю, что вместе мы должны быть и в моменты побед, и в моменты, когда сложная история. Поддерживать друг друга — это нормально. Поэтому — вполне возможно», — сказал Авербух.