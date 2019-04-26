Российский велогонщик Сиваков выиграл многодневку «Тур Альп»

Российский велогонщик Павел Сиваков из команды Sky одержал победу в общем зачёте многодневки «Тур Альп».

На заключительном этапе Сиваков финишировал 10-м, и этого хватило для того, чтобы сохранить лидерство в генеральной классификации. Для 21-летнего спортсмена эта победа стала первой в карьере в гонках Мирового тура.

Победу на пятом этапе с финишем в Больцано одержал итальянец Фаусто Маснада (Androni Giocattoli — Sidermec).

10-е место в общем зачёте занял ещё один россиянин Александр Власов из «Газпром-Русвело».

Велошоссе. Мировой тур. «Тур Альп»

5-й этап. Калтерн/Кальдаро – Боцен/Больцано, 148,7 км

1. Фаусто Маснада (Италия, Androni Giocattoli – Sidermec) – 4.02,06

2. Карлос Кинтеро (Колумбия, Manzana Postobon) – 0,07

3. Симоне Веласко (Италия, Neri Sottoli – Selle Italia – KTM) – 1,31

10. Павел Сиваков (Россия, Sky) – 2,14

15. Александр Власов (Россия, «Газпром-РусВело») – 4,37…

17. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – то же время.



Общий зачёт

1. Павел Сиваков (Россия, Sky) – 18.58,00

2. Тео Гэйган Харт (Великобритания, Sky) – 0,27

3. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain Merida) – 0,33…

10. Александр Власов (Россия, «Газпром-РусВело») – 4,27.