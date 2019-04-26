Авербух: слова Медведевой о четверных прыжках — это не пиар-заявление

Хореограф и постановщик Илья Авербух подтвердил, что Евгения Медведева будет учить четверные прыжки, хотя он не уверен в необходимости этого для фигуристки со сложным контентом.

«Мы много общаемся с Женей, и её высказывания о четверных прыжках — это не просто слова для прессы. Она реально хочет выучить четвертной и морально готовится к тому, чтобы его сделать. Это не пиар-заявление. Конечно, это очень сложная затея. Можно выучить этот несчастный четверной, исполнить его, а потом больше ничего не прыгнуть. Он требует огромной концентрации.



Может, лучше добирать эти баллы каскадами, например прыгать не с тулупом, а с риттбергером. Можно поправить лутц. То есть я считаю, что, может быть, лучше гнаться за более земными историями и добирать контентом. Конечно, Женя стала кататься гораздо глубже, проникновеннее, взрослее. Её катание завораживает. Вот такие улучшения — вместо того, чтобы положить всё на этот четверной. Тем более правила фигурного катания сейчас таковы, что ошибка может перечеркнуть гораздо больше, нежели даст риск.



Может ли Женя выучить четверной? Конечно. Ей 19 лет, молодая девчонка, и у неё топ-тренер. Там тренируется плеяда фантастических мужчин-фигуристов, которые прыгают уже все четверные. Конечно, тренер может ей помочь понять, как крутить этот прыжок. А стоит ли бросать все силы на четверной — это уже вопрос не ко мне», — сказал Авербух.